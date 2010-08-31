Blogger推出計數器及熱門文章小工具

2010.10.1更新，新工具正式版已推出。
Blogger in Draft最近推出兩個小工具，網誌統計資料(Blog’s stats)及熱門文章(Popular Posts ) 兩大功能，而之前的後台統計資料也已經正式釋出，不過目前覺得還有很多改進空間，但至少這也是長久以來使用者想要的功能。
登入Blogger in Draft後，可以設計→新增小工具中看到這兩個Gadget，
統計小工具，這裡有動畫計數器功能，
(* The pageviews are counted from when we rolled out the Stats feature, not from the first day your blog was created.)
所以只有最近開始寫Blogger的朋友，這個數據才是真實的數據，而我們這些老部落格的格主，大概都是從今年7月1日開始計算，所以我的數字是86580，而實際上我看後台Google Analytics的資料(從2007.3至今)大概已經超過75萬次pageview，不知未來是否會有改進的空間。
熱門文章，這個功能還不錯，可以選擇期間，及顯示標題或是片段內容或圖片，
不過他一次會顯示10篇文章，看了後台的html，也不知如何讓它顯示更少篇，如果設定顯示圖片及片段內容，側邊欄的版面應該會拖很長，
2010.9.23更新，
目前後台已可以選擇顯示幾篇文章，從1-10篇皆可，謝謝小雨網友的分享。
所以又使用先前教過的小技巧，用捲軸讓他縮短，
在後台html加上此段程式碼即可，
#PopularPosts1 .widget-content {
overflow: auto; height: 250px; width: 98%;
background-color:#182C41;
margin-bottom: 5px; padding:0px; font-size: 8pt;
color: #7CB4EC; text-align: left;line-height:1.5em;
}
這是以我的版面為設定基礎，想使用的記得自己改高度、寬度、背景及文字顏色，這樣一來就不會佔據太大的版面。
期待正式版推出時有更多選項可以設定，更符合使用者的習慣吧。
參考來源：
New Stats Gadgets
謝謝分享:D回覆刪除
>熱門文章，這個功能還不錯，可以選擇期間，及顯示標題或是片段內容或圖片，回覆刪除
>不過他一次會顯示10篇文章，看了後台的html，也不知如何讓它顯示更少篇，如果設定顯示圖片及片段內容，側邊欄的版面應該會拖很長，
現在已經能夠修改了，最多是顯示10篇文章
謝謝你的分享，已更新。回覆刪除
想請問一下題外話 >"<回覆刪除
他有禁止右鍵功能嗎?
找好久阿...
沒有，你要利用Hacks，可以參考這篇http://01mistery.blogspot.com/2009/10/stop-copy-and-paste.html回覆刪除
請問 後台html 是指哪邊阿??我找不到耶!回覆刪除
進入後台→設計→修改Html，那個就是了。回覆刪除
請問有沒有熱門文章的統計是以回覆多寡為判定依據？回覆刪除
單純想做私人日記，回覆功能打算當做日後檢視時補充自己對於當時的看法…
找了好久都找不到類似的判定方式…
不清楚刪除
請問一下回覆刪除
計數器有沒有辦法做兩個??
我希望可以把其中一個放到文章裡面
我有試著把它放到文章裡
但是這樣另一個會消失
看它是用id做的
有沒有辦法再做出另一個??
請問大大的部落格一天大約瀏覽幾次?
你可以參這篇回覆刪除
http://wayne-fu.blogspot.tw/2013/01/blogger-post-page-views.html
瀏覽幾次，我已經一年多沒寫文章了，沒什麼人來看。