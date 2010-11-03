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2010年11月3日 星期三

Facebook share counter button推文計數按鈕如何安裝


有網友問到綸太郎部落格上Facebook臉書分享計數按鈕如何安裝?之前由於facebook有這個小工具可直接找到語法安裝，先前有專文介紹，新增Google Buzz 評論按鈕及Facebook Share推文分享計數按鈕，而現在因為FB改版後，這個share分享按鈕已經被改成Like，中文大概就是"讚"，在網路上可以找到很多這個工具的安裝方法，所以就不再贅言。

綸太郎之前也有用like的按鈕，但總覺得"share"這個字我比較喜歡，因為文章未必得到大家的喜愛，但是如果覺得寫得有用處，分享的機會會比較高，純粹是對文字的感受而用。

不過實際上按下的結果也不同，當我按下"讚"(LIKE)時，直接FB會抓取內容，不能修改，直接就po文章摘要及網址連結到你的個人頁面，算是非常方便，one touch就完成工作，不用費心。


但如果按下"SHARE"，則是會跳出個視窗，可以新增自己的文字敘述，及文章內容或是圖片的修正後，再貼到自己的fb個人頁面。


兩者不盡相同，如果有興趣的朋友，可以照著以下的方法安裝，還是可以有舊的facebook share按紐的功能。

程式碼如下，將它加到你要顯示的位置

<a expr:share_url='data:post.url' name='fb_share' rel='nofollow' type='button_count'/>
<script src='http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share' type='text/javascript'/>
而以我的模板為主，我是放右手邊，所以前後會多了個
<span style='float:right;'>程式碼</span>
而按鈕是放在日期下方，所以以我的模板是在設計→修改 HTML，然後勾選"展開小裝置範本"，找到
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
</b:if>
這段，然後將上面的程式碼放在下方即可，如下，這樣就完成了，


但如果你要和你的文章標題放在同一行，那就將程式碼放在
<div class='post-outer'>
上方即可，顯示的位置如下，


由於每個模版的定義都不至相同，如果對模板html配置不熟悉，找不到相關的位置，可以多試幾次，記得舊有模板要備份，有興趣的朋友可以裝看看。

※另外提醒一點，上面的數字，有時不是即時顯示，有時會等過了一天才顯示，我也不明原因，或許要防止機器人推文吧，實際上有真正推文時才會顯示，我兩個部落格用同種程式碼，但是結果是不太一樣，不過本來兩邊粉絲人數就有差距，有時數字很少或是沒有是可以理解的。

延伸閱讀：
Browny Walking: 在 Blogger 放置 facebook 推文按鈕
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23 則留言 :

  1. 我喜歡這樣的功能，謝啦！

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  2. 感謝版主
    剛剛一試沒有辦法成功，等過幾天再來重試。

    非常感謝！！

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  3. 版主晚安~
    我有個問題請教~
    真的找好久...
    我想學習如何知道有多少人下載我所上傳的檔案呢??
    不論是在後台或部落格頁面上呈現都好,
    就是檔案下載的計數器,
    不知道blogger是否有這種功能可以用?
    惠請指教,謝謝您~

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  5. 我試了好久還是弄不到facebook share@@"
    請問，blogspot 原本就有一個facebook share 的button可是我按了show 卻沒出現在我的部落格裡，這是為什麼呢??
    頭好大~~@@ 感謝你的分享^^

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  6. 你看看在後台網頁元素這個頁面，是否你的"網誌文章"編輯區裡，沒有勾選"顯示分享按鈕"

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  7. 版主你好：
    有一問題想請教一下，我blog的網誌文章怎麼只秀一至三個文章，在網誌文章／編輯／主網頁上的文章數〈設定7發表文章〉，還是沒法度，請版主指導一下，謝謝!!

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  8. 你可以參考這篇 http://01mistery.blogspot.com/2010/02/auto-pagination.html 目前後台的設定，似乎用新版的繼續閱讀(more)，會比較正確，只是官方為了瀏覽速度會自己幫你分頁。

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  10. 版主您好，我已經有按了那個顯示分享按鈕" ** show shares button **
    可是，按鈕還是沒有出現在po裡~~

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  11. 你可能用了非官方的模板，你可以參考這篇的作法
    (後半段我有說明)
    http://01mistery.blogspot.com/2010/06/blogger-share-button.html

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  12. 感謝~你這個方法才能夠把文章的標題同時分享到FB上!謝謝你

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  13. 綸太郎你好
    我參考這網站的按鈕方法
    http://www.bloggerplugins.org/2010/08/twitter-share-buttons-for-blogger-tweet.html
    如同他右上角的四個推文鈕，但是裝2個後我發現他都是並排的，我希望是一行一個按鈕，不要並排，請問我該如何改呢 謝謝^^

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  14. 我不知道它是怎樣用的，如果是我，會將每個button用<br/>就會分行排列了

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  15. 試過了呢，不過沒有用
    還是謝謝您的解答^^

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  16. 請問你是怎麼調整讓所有的按鈕都一樣的高度呢??
    謝謝你

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  17. 我沒有調整，我只是找了差不多大小的圖示功能。

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  18. 你好..
    请问如何安装每一篇文章上都设置"赞"这个功能..??

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    1. 可以參考FB的說明
      http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
      再配合此篇的位置放入程式碼

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  19. 不好意思我又來打擾你了...
    最近開始在宣傳部落格和粉絲頁卻發現每篇文章的讚數都相同
    不知道是哪裡出問題...
    煩請回覆協助了
    感謝你!!!

    網址:http://hana-lifestyle.blogspot.tw/

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    1. 重裝看看 或是你裝的這個Hack是失效的

      刪除

  20. 有嘗試著重新裝還是不行....
    是不是有哪邊矛盾了呢

    回覆刪除
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    1. 不曉得，你是不是有裝別的FB Hack，有可能衝突到

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