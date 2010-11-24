Blogger設計版面推出更多字型選擇

2011.1.22更新
更多字型已經正式啟用。
Blogger的後台字型一向只有7-8種字型，雖然字型都是英文的，對於以中文繁體寫作的我們，不是那麼實用，但還是通知大家後台有這個新增的功能，目前還在
網頁文字
網誌標題
標籤文字
文章標題
小工具
都可以設定新的字型選項，你可以看到在原先的字體下方多了個網頁字型，新增了40個字型的選擇，讓你可以個性化你的版面文字的配置，
綸太郎比較想利用的就是文章標題，可以做些許的變更，多試試幾種字型，看哪個比較適合你的版面，
有興趣的朋友可以到測試頁面調整，還蠻有意思的。
參考文章：
More Fonts Means More Choice
請問您知不知道如何才能將訪客回文的意見直接隱藏或者可以讓訪客選擇要不要隱藏回覆，像無名那樣回覆刪除
還是最多只能做到像您的這樣，就版主點閱後才會顯示留言？
Blogger目前沒有隱藏言的功能，只能刪除，或是等待核准。回覆刪除
那等待核淮的功能要如何使用？有教學嗎？謝謝綸太郎回覆刪除
後台設定→留言→留言管理，選擇"一律"即可，待你核准後，他才會顯示在前台，還沒核准前一律在待管理的頁面。回覆刪除
想請問，若想把中文從新細明體改成微軟正黑體，這要如何手動調整CSS呢？回覆刪除
這個我不會。回覆刪除
@chuthing回覆刪除
修改font-family
在後面的值加上,微軟正黑體
補充上面朋友的解法...回覆刪除
Blogger 範本設計工具 => 進階 => 新增 CSS
建議字型中英文都要寫上，例如改文章標題和本體的話，就用：
h3.post-title, h3.entry-title {
font-family: '微軟正黑體', 'Microsoft JhengHei', Georgia;
}
.post-body, .entry-content {
font-family: '微軟正黑體', 'Microsoft JhengHei', Arial;
}
非常有帮助，我是blog新手，也按照你详细的提示改好了。谢谢！http://chinesefunstuff.blogspot.ca/刪除
謝謝分享。回覆刪除