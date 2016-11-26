2017年台灣國定假日及行事曆

民國１０６年在台灣，根據行政院人事行政局的資料，相關行事曆如下，
除夕是１月２７日，舊曆新年是１０６年１月２８日。
元旦放假日：１２月３１日〜１月２日，共放假３天
農曆新年放假日：１月２７日〜２月１日，共放假６天
二二八紀念日及週休二日：２月２５日〜２８日，計放假４日，２月１８日補上班
兒童節、民族掃墓節及週休二日：４月１日〜４日，計放假４日；
端午節併同週休二日：５月２７〜３０日，計放假４日，５月２０日補上班。
國慶日併同週休二日：１０月７〜１０日，計放假４日，９月３０日補上班。
(文字及行事曆圖片取自行政院人事行政局)
一、紀念日：
（一）中華民國開國紀念日（一月一日）。
（二）和平紀念日（二月二十八日）。
（三）國慶日（十月十日）。
二、民俗節日：
（一）春節（農曆一月一日至一月三日）。
（二）民族掃墓節（定於清明日）。
（三）端午節（農曆五月五日）。
（四）中秋節（農曆八月十五日）。
（五）農曆除夕（農曆十二月之末日）。
三、兒童節（四月四日）。
紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。例假日為星期六者於前一個上班日補假，為星期日者於次一個上班日補假。但農曆除夕及春節放假日逢例假日，均於次一個上班日補假。
勞動節之補假及軍人節之放假或補假規定，由各中央主管機關定之。
參考網站
行政院人事行政局核定明（１０６）年政府行政機關辦公日曆表
雞年圖片來源
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