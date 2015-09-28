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2015年9月28日 星期一

2016年(105年)台灣國定假日及行事曆

明年是猴年，也是民國１０５年，西元２０１６年，有旅遊及工作計畫的安排，可以參考明年的行事曆。

2016年在台灣，根據行政院人事行政局的資料，相關行事曆如下，
除夕是２月７日，舊曆新年是１０５年２月８日。
春假放假日：２月６日〜２月１４日，共放假９天；
兒童節、民族掃墓節及週休二日：４月２日〜５日，計放假４日；
中秋節併同週休二日：９月１５〜１８日，計放假４日。

２０１５年放假的紀念日計有以上春節及中秋節，跟以下節日：
(文字及行事曆圖片取自行政院人事行政局)
一、紀念日：
（一）中華民國開國紀念日（一月一日）。
（二）和平紀念日（二月二十八日）。
（三）國慶日（十月十日）。
二、民俗節日：
（一）春節（農曆一月一日至一月三日）。
（二）民族掃墓節（定於清明日）。
（三）端午節（農曆五月五日）。
（四）中秋節（農曆八月十五日）。
（五）農曆除夕（農曆十二月之末日）。
三、兒童節（四月四日）。

紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。例假日為星期六者於前一個上班日補假，為星期日者於次一個上班日補假。但農曆除夕及春節放假日逢例假日，均於次一個上班日補假。

住宿網站推薦




參考網站
行政院人事行政局核定明（１０５）年政府行政機關辦公日曆表
猴年圖片來源
相關文章：
2016年日本及台灣國定假日及行事曆(カレンダー)

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3 則留言 :

  2. 不好意思，請教一個問題，我部落格開站幾個月來，內文的圖片都是調置中，但是，今天去檢視部落格，發現，所有有圖片的文章，一律往左靠，不論我編輯調靠左、靠右或是置中，預覽或是發佈時，一直靠左，不知道該如何解決！！！
    部落格網址↓↓↓
    centipeetle.blogspot.com

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    1. 目前看應該是沒問題，都有置中。

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