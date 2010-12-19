Blogger in Draft可以直接在文章裡嵌入Youtube 影片

Blogger in Draft推出直接在部落格嵌入Youtube影片的功能，不同以往只能上載影片，這次可以直接在部落格後台搜尋影片且利用第三方的工具來直接嵌入自己部落格，我想喜歡分享影片的朋友，這功能應該是不錯的。
雖然一般我們在Ｙoutube網站上也可以利用它提供的語法直接放在部落格上，在部落格上編輯似乎沒有多大的用處，不過如果你一篇文章中有很多相關的影片要分享，這功能還蠻方便的。
如何使用呢？
進入Blogger測試版，文章頁面，新增文章，轉到撰寫頁面，可以看到工具列上有影片圖形，按下即可，
就會跳出一個視窗，
點選"從Youtube"這項，譬如我搜尋"美瑛"，就會出現相關的影片，
選取之後就會插入部落格，可利用滑鼠拖曳到你想放的位置上，非常方便。
欣賞一下北海道美瑛的風光吧。
當然你在Ｙoutube網站上看到有趣或是不錯的影片想要分享到部落格上，也是可以的。
例如我很喜歡的放浪兄弟(EXILE)的影片，看到影片下方有個"分享"按鈕，按下後就會有更多的選擇，其中一項就是Blogger，
按下Ｂlogger 後就會跳出新文章的視窗，就可以開始寫文章了。
欣賞一下放浪兄弟的兩首歌曲。
道 / EXILE
EXILE / 優しい光
參考文章：
Search and Insert YouTube Videos
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