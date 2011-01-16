2011年1月16日 星期日
別具特色房屋型的社會書籤
最近看到這組房屋型的社會書籤(Social Bookmarks)很有創意，用房子形狀為書籤的背景，喜歡的朋友可以下載來用，感覺有點像是銷售房子的場景。
網站：Iconset:social_store icons | Icon Search Engine
下載點(Zip檔)
另外有一組社會書籤算是搗蛋怪物型的，也很有趣。
網站：Iconset:social_creatures_png icons | Icon Search Engine
直接上官網按圖即可下載各式尺寸的圖案。
文章分類： 網頁素材
2 則留言 :
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綸大，好久不見。祝您新的一年，豐收一百。先與您分享一個今天小弟所發現的關於 Blogger 版面的訊息，也許您早已知曉也不一定。回覆刪除
Blogger widget 設計的導覽列，可以當成 widget 來搬移至任意 section。但是如需要修改 Html 的時候，必須恢復原來位置儲存後才能夠修改。如果沒恢復的話，則 blogger 無法解讀與預覽，會發生錯誤。導覽列搬移之結果，如小弟部落格顯示，可參考之。
謝謝～！！
謝謝你的祝福，也願你今年一切都好，收穫滿滿。回覆刪除
pagelist原來有這種Bug，謝謝分享。