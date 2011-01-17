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2011年1月17日 星期一

試用Evernote初體驗，註冊、非同步設定、螢幕擷取


2010年1月17日開始使用Evernote 4.1.0版本，因為寫旅遊及電腦資訊的關係，很多東西需要記錄但都只是Bookmark在電腦中，或是零散的記在Word筆記中，看到電腦玩物在介紹這個工具，想說或許可以綜合管理自己網路上所搜尋到的各種資訊，加以整合，做個有效率的電腦工作者，可以節省很多尋找散落在各地資料所耗費的時間吧。


首先需下載軟體，然後註冊資料才能使用，(13歲以上才能使用)

下載頁面：取得 Windows 平台的 Evernote


對於這種軟體我要求很簡單，只想要有一個可離線編輯分門別類的筆記本，Evernote不僅是一個網路雲端服務，而且有軟體，支援許多平台，讓我可以安裝在本機電腦上，而不用登入網路帳號來作業，這對我是很大的引誘，只要第一次安裝軟體成功後，登入後(必須先註冊)，開啟程式，然後將它設定為不用同步，下次打開這個軟體不用連線就可直接作業，很方便，想同步資料時再同步即可。

如何設定不同步，需在上方的工具列中，選擇"工具"→按下"選項"，將同步處理的兩個選項取消，


而在筆記本的資料夾你也可以新增新的筆記本


為非同步的筆記本，稱為"本機記事本"。


就可以不用連上網路也可作業。不過這個不用連線在電腦本機編輯的功能，如果是你之前就已經做出登出的動作下，再重開程式時他還是會要求你登入帳號、密碼，在不連線的狀況下，你可以直接將資料打入，然後按下"登入"，他會跳出說明"無法和Evernote伺服器連線...."，而直接開啟本機資料庫的詢問，此時按下"開啟資料庫"即可，就可離線編輯，如果先前沒有作登出，就可直接開啟程式，這是要注意的。


Evernote非同步功能對我來說是比較需要的，而非線上運用吧。

另外寫完文字沒有看到儲存的功能鍵，總覺得不太安心，找了一下說明，Evernote具有自動儲存的功能，這讓我安心許多，所以以後電腦當機也不用怕資料遺失了。

每月(30天)的使用量是60MB，這是針對同步的部份，如果是存在本機上應該就沒有這限制了，不過他的中文字體我覺得不是很好看，只能選擇細明體，看起來似乎較好些，標楷體的文字顏色會變淡，看起來很不舒服。



還有一點，就是網路上搜尋資料，重要的就是可以擷取螢幕上的資訊畫面，再加以做整理，而螢幕擷取功能(Clip) ，通常我們是按下Print Screen SysRq這個鍵，然後貼上小畫家或是PhotoImpact等繪圖工具來做後續的處理，但通常擷取到的畫面都是全螢幕，要自行裁剪過才能利用，而在Evernote的擷取功能則是可以自行調整截取的大小，擷取後他會將畫面用一則新記事儲存他，我們可以在新記事上將畫面再複製貼到自己的文章裡。

如何螢幕擷取呢?
同時按下Window視窗鍵及Print Screen SysRq鍵，你可以看到電腦螢幕出現一小塊灰黑色區塊的說明，也有垂直及水平的尺規線出現，


這時用滑鼠拖曳出你要的螢幕區塊即可，拖曳好了會出現這個區域的尺寸大小，而且它會直接貼在新的記事裡，這時將他在複製貼上你想貼的文章適當位置即可。



當然網路上也有些附加元件的功能可以搭配使用Clip擷取功能，
Evernote Web Clipper 4.0.0.106602
擷取至 Evernote - Google 瀏覽器擴充功能庫

至於編寫文章的功能區，發現他的超連結不在工具列上，


而是在右鍵的選項裡，這也是要注意的部份。


目前只是初體驗Evernote的基本功能，至於其他更多應用，就待自己慢慢發掘了，希望今年2011年大家都能在學習路上，收穫滿滿，在人與人的相處上也能與人為善，其實很多資訊看了想進行，但總是裹足不前，我想先做了再說，不要一味的空想才是推動自己往前走的動力吧。

延伸閱讀：Evernote 雲端筆記服務繁體中文網站登場，問題與教學收錄整理
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2 則留言 :

  1. 您好,正在學習使用evernote,喜歡他的分類記事的功能.也依照您的分享,我將記事大部分設為本機記事本,存入個人電腦裡.請問:1、假設未來evernote掛掉,不再提供這個軟體服務時,會否影響我的本機記事本裡面的資料?或者,不受影響,但是,不能再以evernote的功能操作時該如何使用資料? 2、使用他的拍照功能時,以免費版的容量,選擇哪一個大小是省空間又夠清晰的呢?煩請撥空賜覆.謝謝!

    回覆刪除

  2. 1.本機資料應該不會影響
    2.目前資訊上是說有個程式可以開啟這些備份檔
    http://www.solvusoft.com/zh-tw/file-extensions/file-extension-enex/
    3.拍照功能沒用過
    目前我已經一段時間沒用這軟體，想知到更多資訊，可以到電腦玩物的網站上看看

    回覆刪除

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