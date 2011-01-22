2011年1月22日 星期六
來自西班牙奇幻異想世界的插畫家--Jonatan Cantero
最近在網路上看到一個來自西班牙巴塞隆那的專業插畫及漫畫家的部落格，很有天馬行空想像空間的插畫作品，充滿著大眼怪物及奇特的幻想世界，作者同樣也是架設在Blogger的系統，跟大家分享。
網站：Ilustrador y dibujante de comic
Facebook粉絲頁面：jonatancantero
Senderos de gloria(翻譯：光榮之路)
雖然綸太郎自己對美術插畫方面沒有什麼天份，但是還蠻喜歡看設計類的網站，有時我想插畫不僅是畫面的設計與彩繪，也可以從簡單的繪圖從了解作者的思想與表現手法，看看外國人的圖畫，也能感覺到中西思想方面的差異，外國人大膽的構圖與設計有時真讓人驚艷。
Acuerdos y desacuerdos(翻譯：共識與分歧)
Tú te lo buscaste(翻譯：你自找的)
Taxi driver(翻譯：計程車司機)
他的插畫作品讓我感覺很有宮崎駿的味道，像是神隱少女裡面油屋裡的湯婆婆，那樣誇張奇特的造型，動物擬人化的腳色演出，都引人入勝，被其吸引，想要看更多的作品，就到該網站看看，有更多更棒的插畫。
文章分類： 圖像設計
2 則留言 :
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請問部落格主人，您目前在後台修改版型的html後可以存檔嗎？小弟分別試過四個部落格都不能存檔，會回覆網頁出現錯誤！以上，謝謝！回覆刪除
我測試是沒有問題的,你可以登出後,清除cookie再試看看,我是用firefox.回覆刪除