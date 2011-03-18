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2011年3月18日 星期五

Blogger新增功能，透用Email來訂閱部落格最新文章


Blogger後台最近又有新的元件，透過email信件來訂閱部落格的最新文章，其實之前也有，但是和Rss綁在一起的，現在有提供直接輸入email的方式來連結，更加簡單快捷。

進入後台→設計→網頁元素，然後選擇"新增小工具"裡面的"透過電子郵件追蹤"，即可，


然後再輸入你標題，及Feedburner訂閱地址，他會預先設定，如果你有其他的，可輸入其他訂閱地址。


如果按下"檢視統計資料並瞭解詳情。"，則會連結到你的這個部落格，看看有訂閱你的部落格的相關資訊。

如果你在別人的部落格看到這個元件，只要輸入你的信箱住址，按下Submit，


然後跳出另一個頁面，再輸入驗證碼，按下按鈕訂閱即可完成。


按下訂閱後，你會收到一份確認信，要求你啟用這個訂閱，確認無誤後，按下連結，即可完成訂閱的動作。



如果常是利用email訂閱的朋友，這個工具就非常的簡單好用，不用透過任何Rss整合工具，只要把最新文章，寄到你的信箱，也就能觀看了，有需要的朋友可以試看看。

資料來源：
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9 則留言 :

  3. 請問一下板主:
    blogger是否有內建會員的功能?

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  4. Blogger可以新增作者，做共筆系統，至於你說的會員我不太清楚是什麼，應該不是部落格系統可以做到的事。

    回覆刪除

  5. 請問板主要怎麼隱藏主頁小工具旁邊編輯的圖案?

    回覆刪除

  6. 帳號登出後就不會出現了

    回覆刪除

  7. 好喔謝謝你^.<
    因為之前登出重整之後還在!!!
    還好現在不見了!!!!YABE!

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  8. 請問版主的feedburner介面為何出現的都是中文，該怎麼用呢??

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  9. 進入你的Google帳號，找到Feedburner，按下你的部落格名稱，然後選項找到Optimize裡面的BrowserFriendly，將Appearance Options設成ClearFeed(Traditional Chinese)即可。

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