2011年3月18日 星期五
Blogger新增功能，透用Email來訂閱部落格最新文章
Blogger後台最近又有新的元件，透過email信件來訂閱部落格的最新文章，其實之前也有，但是和Rss綁在一起的，現在有提供直接輸入email的方式來連結，更加簡單快捷。
進入後台→設計→網頁元素，然後選擇"新增小工具"裡面的"透過電子郵件追蹤"，即可，
然後再輸入你標題，及Feedburner訂閱地址，他會預先設定，如果你有其他的，可輸入其他訂閱地址。
如果按下"檢視統計資料並瞭解詳情。"，則會連結到你的這個部落格，看看有訂閱你的部落格的相關資訊。
如果你在別人的部落格看到這個元件，只要輸入你的信箱住址，按下Submit，
然後跳出另一個頁面，再輸入驗證碼，按下按鈕訂閱即可完成。
按下訂閱後，你會收到一份確認信，要求你啟用這個訂閱，確認無誤後，按下連結，即可完成訂閱的動作。
如果常是利用email訂閱的朋友，這個工具就非常的簡單好用，不用透過任何Rss整合工具，只要把最新文章，寄到你的信箱，也就能觀看了，有需要的朋友可以試看看。
資料來源：
Engage your audience with Follow by Email
文章分類： blogger版面
9 則留言 :
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讚啦~~~回覆刪除
哈哈，學習啦~~~~~~回覆刪除
請問一下板主:回覆刪除
blogger是否有內建會員的功能?
Blogger可以新增作者，做共筆系統，至於你說的會員我不太清楚是什麼，應該不是部落格系統可以做到的事。回覆刪除
請問板主要怎麼隱藏主頁小工具旁邊編輯的圖案?回覆刪除
帳號登出後就不會出現了回覆刪除
好喔謝謝你^.<回覆刪除
因為之前登出重整之後還在!!!
還好現在不見了!!!!YABE!
請問版主的feedburner介面為何出現的都是中文，該怎麼用呢??回覆刪除
進入你的Google帳號，找到Feedburner，按下你的部落格名稱，然後選項找到Optimize裡面的BrowserFriendly，將Appearance Options設成ClearFeed(Traditional Chinese)即可。回覆刪除