2011年5月2日 星期一
99 年個人綜合所得稅申報--稅額試算新服務
今天替家裡一干人等的綜合所得稅報了，比起以往真是輕鬆許多，因為財政部國稅局推出了"稅款試算書"，只要符合一定條件的民眾，就會主動寄發""99年度綜合所得稅結算申報試算稅額通知書"，聽說有276萬戶適用，對於我們這些只有簡單收入來源，沒有什麼列舉扣除項目的人來說真是方便許多。
收到試算通知書的民眾，如果核算過無誤，只要將確認申報書回函填妥寄回你所屬的稅捐稽徵處，記得貼上郵票就可完成今年的報稅手續，或是像綸太郎一樣，在家動動手指頭，也不用花郵票錢，也不用出門投遞，上網回覆利用線上登錄即可完成報稅，只要5分鐘，就完成報稅手續，更是方便許多。
如何上網線上登錄試算通知書的報稅回覆呢?
連上國稅局的網站，
99年度綜合所得稅稅額試算服務
https://rtn.tax.nat.gov.tw/ibx/ibx_login.jsp
就會出現以下畫面，輸入納稅義務人的身分證資料，以及試算稅額通知書上的"線上驗證碼"(共7碼)，即可進入報稅回覆的系統
然後會自動帶出你的試算申報書的檔案編號以及你的身分證字號，
記得要輸入你的姓名與扣款或是退款的資料，如果過去年度已經有扣款或退款帳戶的會秀出之前的帳戶，會多出一種選擇，"沿用上年度帳戶資料"，
再將一些相關資訊填妥，最後再輸入"驗證碼:，即可按下"確認送出"。
就會出現申報結果的畫面。
報完了，如果還是想確認自己是否真的報稅完畢，可以上國稅局的網站查訊，這跟一般網路申報查詢不同，一定要上試算的申報才查得到的。
查詢網址，99年度稅額試算服務線上登錄回復結果查詢
輸入你的身分證字號及出生的那一年(民國)即可，會出現以下畫面。
這樣一來今年度99年的報稅就完成了，So Easy，不過還是記得核對國稅局給你的納稅資料是否正確，如果有出入，像是免稅額的增減或適用列舉扣除額的朋友，還是用以往的報稅方式來報即可。
一般網路報稅也很簡單，只要上"歡迎光臨財政部電子申報繳稅服務"，電子申報，
下載99年最新的報稅軟體，"個人綜合所得稅電子結算申報程式IRX12.10版"(自動安裝版)，安裝綜所稅的軟體，上線後利用網路申報或是二維條碼申報皆可。
如果你有申請憑證，還可以上網連線，利用自然人憑證或是金融憑證，下載你當年度的相關報稅資料(所得、扣除額、稅籍資料等等)，就免去一筆一筆輸入的麻煩，綸太郎以往都是利用"使用納稅義務人的身分證字號"加上"戶口名簿上的戶號"來申報，
這需要將稅單資料一筆一筆輸入，不過你過去年度有申報過，將電腦硬碟資料叫出來即可，其實也相當簡單的。
如果還沒報稅的朋友，記得5月1日到5月31日為個人綜合所得稅申報期間，不要忘了盡國民應盡的義務歐，如果到現在還沒有辦法行使這項義務的朋友，也沒關係，慢慢努力吧。
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