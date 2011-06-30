2011年6月30日 星期四
如何利用Facebook粉絲專頁與網友交流，宣傳你的部落格
過去大家都有部落格，現在呢則是人手一個Facebook臉書帳號(甚或更多)，而許多擁有相當多讀者的部落格則會成立屬於自己的粉絲專頁，加強與讀者的交流，但是粉絲專頁不是成立就好，而是要經營的，否則多個工具只是徒增煩惱罷了。
綸太郎以東京封印的粉絲專頁為解說例子(以下粉絲專頁都以Page稱之)，畢竟這個Pages現擁有的粉絲較多，如果你還沒有粉絲專頁，想申請，請至建立粉絲專頁申請。
申請了Page，以下幾點是個人覺得需注意的事項：
一、申請粉絲專頁的專屬網址
專屬網址方便記憶也能增加讀者的印象，請參考終於申請超火的Facebook‧粉絲募集中一文第2點說明，只要粉絲超過25人以上就可申請，到這個網址來申請。
二、粉絲專頁的專屬Logo圖案設計(最大4MB)
這是讓讀者一進入你的Page時第一眼的印象，最大可利用的圖案大小是540px(高度)*180px(寬度)，綸太郎建議是利用長條型的圖案，在較廣的空間，更容易傳達你想讓粉絲知道在Page裡可得到什麼資訊，如何修改，將滑鼠移到圖片的右上放就會出現"更換照片"，
不過縮圖大小約為180*180再縮成50*50(就是你塗鴉牆的小圖示)，所以你要注意你的名稱一定要在正方型的選取範圍內，縮圖選擇時只能上下移動。
三、將粉絲專頁相關宣傳物件，放上部落格，公告週知
1、發篇文章介紹，並利用粉絲專頁名片貼，取得相關的程式碼，放在你的部落格邊欄，剛開始一定要在顯眼的位置，或是在文章頁尾來宣傳，吸引更多人加入。
2、利用Social Plugins工具，這裡面很多可利用，綸太郎只介紹最簡單的兩種，就是Like Box，只要在Facebook Page URL輸入你的page網址，就可秀出Page名稱，連同塗鴉牆的最新更新與fans頭像都有，按下Get Code，將程式碼貼到你的部落格上即可。
3、另一種就是在部落格的每篇文章上加入”讚”，讓你的文章跟更多人分享。
綸太郎自己是利用share計數器，不過這是在Blogger裡面使用，請參考Facebook share counter button推文計數按鈕如何安裝一文，其他Bsp可能官方樣板上就已經有了。
四、儘量以你的粉絲專頁為發言對象，而不是以管理者發言
這有什麼好處，因為粉絲認識的是你的部落格，而非你個人在FB的身分，而且成立Page就是要宣傳你的部落格，個人當然是擺幕後，如何設定呢?分為兩部份
1、在Page右上方有個”編輯專頁”的選項，按下後，選擇左手邊工具列的”你的設定”，然後將右手邊第一項的” 雖然你是以 xxx 身份登入使用 Facebook，在你的專頁上永遠以東京封印身份回覆瀏覽與po文。”勾選，以後就能以Page的身分發言。
2、第1項是在自己的專頁上發言，但如果到別人的專頁發言，還是會以管理者的身分，哪怎麼辦呢?進入你自己Page，可以看到右邊欄，有個管理員的身分轉換，按下”以東京封印的身分使用Facebook”，就可以轉換了，這樣一來你到別人的Page留言時，不僅可以留言，也可以幫自己的Page打打知名度。
五、除了成立自己的粉絲專頁，當然也要與其他粉絲專頁互動
所謂網路上的社群，就是一群同好的連結，可以將相關的Page列在你所”喜愛的專頁”名單內，放在左側的工具欄，如何做呢?就是到該專頁時，右下方有個連結” 列為我專頁上的喜愛專頁”，然後選擇你的粉絲專頁(如果你有好幾個Page時)按下儲存即可。
如果你喜歡的Page高達數十個甚至更多，怎樣讓精選的Page出現在左邊的喜愛名單上呢?
還是進入”編輯專頁”，然後選擇”精選名單”，
這裡有兩個選擇，
1、你喜愛的專頁有 23 個。這些專頁會顯示在你的專頁左側。一次最多可顯示 5 個。你可以將你特別喜歡的專頁列入精選名單，永遠置頂固定展示。
新增精選專頁，就會跳出新的視窗，勾選5個Page(不一定要全選，可以選2個固定出現，其他就讓他隨機出現)，以後喜愛的專頁秀出的就是這5個，其他的Page要顯示，則是在前台按下”顯示全部”才會出現。
3、另外如果想增進你的朋友人數，可以在Page秀出你的專頁管理員身分，會出現在左側最下方，歡迎大家跟你做朋友，選擇第二項專頁管理員” 新增要秀的專頁管理員”，則被選擇要顯示的專頁管理員的個人檔案會出現在你專頁左側最下方。
五、新增管理員名單，避免停權影響
我想這也很重要，因為管理員身分帳號（如果違反實名制或是一些莫名奇妙的原因）被停用，這會影響到Page的管理，所以最好增加另一位管理員，也是進入”編輯專頁”，選擇”管理員名單”，再加以新增即可(當然實際上要有這個人的帳號)，也可參考你該如何避免Facebook粉絲專頁被刪除（停權）一文的說明，利用商業帳號來管理粉絲專頁。
另外如果是新設粉絲專頁的朋友，可以利用Welcome來介紹你的部落格，之前綸太郎是利用FBML來做歡迎頁面(WELCOME)，但現在已經無法使用，不過之前有申請過的都還可以繼續使用，目前網路上還有Static iframe、IFRAME APP 和easy html可利用來自創頁面，不過目前綸太郎都還沒用過，如果想更近一步美化你的Page，大家可以Google一下網路上的資訊自行運用了。
以上所談的都是自己過去經營粉絲頁面的經驗，當然最重要的還是常在塗鴉牆和粉絲互動，提供最新的資訊或是文章，漸漸累積你的粉絲人數，我想用心是看得到的，和大家共享。
最後當然還是希望，
對於電腦資訊或是Google Blogger介面利用的，加入
0與1謎詭世界的粉絲頁面
喜歡日本旅遊或是東洋流行資訊的，加入
東京封印粉絲專頁
終於申請超火的Facebook‧粉絲募集中
用FBML工具來製作你的Facebook粉絲歡迎頁面---安裝篇
文章分類： Facebook
11 則留言 :
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您好 不好意思 請問要怎麼樣才可以用成這樣(請見下方網址)回覆刪除
http://aofeng7.blogspot.com/p/blog-page_4872.html
因為我也要使用類似用途 找了很多教學都找不到 請教教我吧 謝謝 感激不盡
看了網頁我也不知道你要的是什麼?請明確說出名稱或是什麼功能，不然你說"用成這樣"我真的不懂。回覆刪除
抱歉我說的太攏統了, 就是該網址上有一個問題舉報,問題舉報內有一個"問題舉報表" 要如何才能置入此類的東西呢? 麻煩您了謝謝回覆刪除
你說的應該是Google文件裡的表單吧 http://01mistery.blogspot.com/2009/07/googledocs.html 做好之後，功能列上有個"表單"，裡面有"將表格嵌入網頁"，然候再將產生的程式碼放在部落格的文章內即可。回覆刪除
哈哈 我用好了 實在是謝謝您幫了我一個大忙,感激不盡啊!!!!! 再三謝謝您唷:-)回覆刪除
我也弄好了... 我在弄做著個網頁時... 一直以為這個要花請呢? 原來... 經高手一指點... 啥都不用錢了... 哈哈..回覆刪除
請問宣傳的部分...是不是如果我有按讚的專頁,我自己粉絲團發佈或分享時,它們那邊也都會出現我的訊息呢...回覆刪除
有點搞不清楚"也可宣傳你的粉絲專頁"這句話的意思...還是我必須選擇發佈在朋友的專頁上才算呢.....謝謝
P.s...謝謝分享..很有用的知識...
其實你可以試看看就知道了，以粉絲專頁對文章按讚，並不會出現在你自己的粉絲頁面，會出現在對方的頁面(一堆按讚的名單裡)，如果你有加以評語等等，就會出現在自己的粉絲頁面，也會出現在對方的頁面，至於分享他會要求你是要分享到自己帳戶或是粉絲頁面，就會出現在該頁面，你可以多多實際操作就會知道其中的訣竅，在別人的頁面上留言就是有個機會(超連結)引導不特定的人連回到你的頁面，就是我說的宣傳。回覆刪除
綸太郎~謝謝您慷慨為我解答!我馬上試試看~謝謝您~回覆刪除
請問一下如何可以用專業的身份Like blogspot 的文章呢?回覆刪除
將身分轉成專頁管理者的身分即可。刪除