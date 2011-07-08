2011年7月8日 星期五
Google Blogger即將全新改版，搶先試用
Google Blogger即將全新改版應該是為了以後要和Google最新的社群工具Google Plus結合而做的變更吧，整個畫面延續最近Google的簡潔模式，介面設計的很簡約，白底淺灰字，目前先在測試版推出，我想等整個介面設計完成，就會正式釋出了。
一進入後台的編排方式，和以前一樣，橫向排列，但設計不同，感覺較有質感，尤其是加大了你追蹤的網誌的部份，讓人看起來很舒服，
也能在第一時間就選擇進入各頁面作處理動作，(從下拉選項中)
多了整個網站的"概述"，類似以前統計資料的概述(目前依然存在)，但稍有修改，多了待管留言及追蹤者的列表，還有發表的文章數及留言數目
功能選項由原先的橫向排列，變更為左側的直列式的功能選項，
文章編輯區，跟以往大致相同，但是以前在下面更多設定的選項，現在移到右側，讓你可以更方便利用，
另外發表時間部分，會跳出個日曆讓你選擇，這功能還不錯，不用自己輸入。
對於這次的改版，感覺有幾個地方改得還不錯，
1、後台可以看到每篇文章的點閱次數，以往只能在統計資料看到前10筆的數字，我想未來應該可以在前台秀出每篇的閱覽人次吧。
2、圖片插入的方式改變，可以直接在你想要插圖的地方插上圖片，跟以往圖片插入總是在最前方的狀況不同，也就少了搬移圖片的這一道手續，我覺得相當合乎使用者的需求。
3、後台觀看文章或留言則數可自選，以前的介面一次只能選擇25則文章/留言，現在則可以自行選擇一頁顯示10/25/50/100，最多到100則，這對於文章/留言較多的格主是個很方便的功能。
4、部落格分頁功能，以前只有新增文章的方式來增加分頁，現在除了新增文章方式，另外可以直接用超連結的方式來增加分頁，而不必利用的Hacks，這功能超推。
直接填入網址及名稱即可，
至於我個人覺得稍嫌不足之點：
1、以前可在編輯區預覽的模式取消了，要預覽都要另頁開啟，另外以拖曳來擴大編輯區的功能取消了，不過這功能影響不大，因為整個編輯區隨著行數增加，會自動下移，只要拖曳旁邊的控制桿即可。
2、後台的文字顏色使用灰黑色，想要拿來做教學介紹，很不方便，網友看到的都是灰白色的字，很不清楚。
目前試用過後的心得大概就這樣，如果想嘗試的朋友，可以進入Blogger in Draft，就會有全新的感受囉。
文章分類： blogger版面
4 則留言 :
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蠻期待跟google+結合之後的樣子...回覆刪除
不過要習慣新的後台大概需要一點時間~~~哈...
其實還好，大部分都差不多，只是排列組合有點改了。回覆刪除
不喜歡新版介面。回覆刪除
自從開始了google+後google的服務就開始變成這種白底＋黑灰色與橘色的搭配。
感覺很傷眼的說。
以後應該還是會新舊版一起吧，大概還有很長的一段時間，就慢慢適應吧，你可以試著將"螢幕更新頻率"，調整到適應你的視力範圍內。回覆刪除