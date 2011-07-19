2013.6.6更新，此工具已失效。
Google Plus一瞬間襲擊了整個網路圈，現在沒有個Google+的居家帳號，就不是現代好男人/女人(??)，聽說申請人百分之八十以上是男性(很多是所謂的宅男)，真是居家的好表現啊。
申請了帳號，當然就要放在部落格公告週知，網路上能人實在太多，各種外掛工具一一蜂擁而起，綸太郎則覺得名片貼是最符合我的需要的。
申請網頁：
Google+ Widget :: Google Plus customizable Widget to get in touch with your visitors
按下Get Widget，下方就會出現相關的介面設定，
設定介面，分六大部分，
1、Basic settings，基本設定
2、Main area settings，主要貼紙設定，貼紙整個底色
3、Title settings，標題
4、Name text，你的名字部份
5、Button，按鈕設計
6、Bottom text，最下方的字型設計
首先要知道你的Google plus的個人ID，到你的G+頁面，可以看到網址上有一串數字，就是你的Google+ ID
在1、基本設定裡將ID複製後貼上，然後設定名片貼的寬度，如果想增加最新更新資訊，則勾選旁邊的"Updates will be shortened to 230 characters"，則會再出現高度設定，字型也是在右邊設定。
這部份佔頁面較大，就看自己的選擇，顯示如下，目前是單純的文字顯示，會一直更新顯示，
2、Main area settings
這裡設定貼紙的底色、邊框以及分隔線的顏色
3、Title settings
標題設定，你可以用中文打入，例如"歡迎加入...的社交圈"，勾選要不要有Google的logo，如果都不勾選，你的名片貼第一行會是空白的。
4、Name text，
名字部份，顏色及大小設定。
5、Button，按鈕設計
"Add to circles"，可以設定寬度、大小、顏色，及滑鼠滑過的顏色。
6、Bottom text，最下方的字型設計
最下方多少人加入你的圈圈的文字顯示，small、large不是字型大小，而是顯示的內容不同，large會多顯示你的名字。
完全設定好以後，再按下上方的Get Code，把這段程式碼貼到你的部落格上即可。
如果有Google plus帳號的朋友們，幫你的居家設計個貼紙吧。
2011年7月19日 星期二
幫自己做個Google Plus的名片貼貼紙吧
文章分類： Google Plus
5 則留言 :
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G+只有受邀的才能加入嗎?!回覆刪除
目前是如此，另外登入後，留下資料給Google也是可以，但比較慢。 https://plus.google.com/up/start回覆刪除
安裝成功，感謝綸太郎回覆刪除
綸太郎，您好！回覆刪除
在您這邊學習了很多Blogger的知識，請問您有遇過有人發生以下的狀況嗎？資訊主頁進不去變成連結圖中的錯誤訊息，感謝你。
http://farm7.static.flickr.com/6127/5966189407_c7ccef2cc4_b.jpg
印象中沒有，多試幾次，或是改用其他瀏覽器，或是清除cookie試看看回覆刪除