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2011年10月1日 星期六

在部落格新增Google Plus最新動態的元件

2013.6.6更新，此工具已失效。 
 
最近Google Plus已經全面開放，不需要再獲得邀請才能加入，不過新鮮事物的流行性總是短暫的，過了熱潮之後，很多人只是忙著在加人，而忘了利用這個社群工具，來寫文章或是獲得新資訊，尤其是不喜歡Facebook的繁雜頁面及設定的朋友，Google Plus的簡單與畫面簡潔真的是深獲我的喜愛，所以預備長期經營下去的(就是繼續廢話下去啦)。

最近發現一個新工具，可以將Google Plus的最新動態消息放在你的部落格上，之前也有介紹類似的工具，請看幫自己做個Google Plus的名片貼貼紙吧 一文的介紹，不過發現他對IE的支援性有點不足，按鈕跑不出來，所以就直接用圖片來代替，現在全面開放Google Plus，我想越來越多人使用這個工具來活絡自己的社交圈，甚或已經習慣利用Google各種工具的人(例如我自己)，這是很方便的社交工具。

申請網頁：The awesome Google+ Widget

首先要知道你的Google plus的個人ID，到你的G+頁面，可以看到網址上有一串數字，就是你的Google+ ID



然後在Google+ Id填入你的號碼，按下Greate My Widget，


下面Preview your widget:，就會出現預覽的元件畫面，


將右手邊的相關設定填好，就可以了。


顏色設定，你在框框內按下滑鼠左鍵，就會跳出顏色的方塊，中間的三角形則可上下拖拉，決定色塊部份，拖曳小圈圈就能決定顏色，最後設定完成再按下Update Widget就可預覽最新的改變，不過Scroll Bar，好像改什麼顏色都是維持灰色，應該是Bug。


按下Update Widget，左手邊就會出現相關的Get the Embed code:程式碼，


再將程式碼貼上妳的部落格，新增小工具上即可。

有興趣的朋友可以玩看看，也歡迎加入我的Google Plus
https://plus.google.com/110839249641048231486/posts

延伸閱讀：
幫自己做個Google Plus的名片貼貼紙吧
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4 則留言 :

  1. 綸太郎：
    你每一篇文章都新加了一個google+的計數按鈕，能不能寫一篇教學文呢?我自己試了一下，但是是針對整個BLOG計數，而不是針對每篇文章，可能是我不知道要將程式碼放在哪一個段落。

    回覆刪除

  2. 文章寫好了，你再試看看。

    回覆刪除

  3. 格主你好，使用這個網站無法正常產生正確的語法，可否幫小弟試試~
    小弟的id是105711602320867446677，麻煩了！

    回覆刪除

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