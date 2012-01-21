利用My Tab幫粉絲專頁做個歡迎頁面，加強宣傳效果

之前有介紹利用FBML來幫自己的粉絲專頁設計一個宣傳歡迎頁面(Welcome Page)，但是這個應用工具現在已經沒法再新申請，陸續有許多人來詢問相關的問題，綸太郎目前找到My Tab這個可以在Facebook自訂頁面的應用程式，也是非常好用，跟大家介紹。
雖然網路上也是有其他的應用程式可以達到自訂頁面的效果，有的還有可見即可得的html編輯器讓你的使用更方便，但都只有提供一個頁面的功能，如果要更多自訂頁面，通常是需要付費的，而My Tab則是有5個頁面可利用，雖然還是要利用Html語法來寫，但是簡單的、甚至只有純文字的，我想大家還是可以接受。
My Tab粉絲專頁，按下右手邊的"前往應用程式"，即可進入，
或直接到應用程式的頁面，應用程式，按下Get Started，就可以開始，
在下方誰可以在Facebook看到這個應用的動態，選擇"公開"，按下"安裝"，
這時畫面會跳出你的粉絲專頁，按下同意，例如綸太郎有兩個粉絲專頁，則這兩個都可以利用，
接下來就會秀出你的粉絲專頁，Page List有兩個，旁邊的More Apps，則是給你安裝第二個My Tab、第三個、第四個及第五個，
例如我選擇了"東京封印"這個粉絲專頁，然後將應用程式安裝在上面，按下"install the application on this page"
就會另頁出現以下畫面，按下新增My Tab的按鈕，就會進入你的粉絲專頁，
這時你會發現，塗鴉牆下面多了一行"My Tab"的字樣，這樣就是第一個My Tab自訂頁面完成。
原始的My Tab頁面，是一個說明欄，
這時你可以修改你的內容，有兩種方式進入修改頁面，
第一種：按一下最下方的
"change this content to be your custom landing page."(這是初始建立才會出現)，會跑到後台的應用程式頁面，按下My Tab的"前往應用程式"，
就會跑到製作頁面的編輯畫面，可以看到上方的工具欄是"Edit Page"，製作好了，按下Save即可。
第二種:回到原來的應用程式頁面，(建議使用這個)
進入應用程式畫面
http://apps.facebook.com/revtab
選擇你要製作的粉絲專頁，就會出現以下畫面，按下"Edit Tab Content"，
一樣出現如上上圖製作頁面的畫面，寫好了，按下Save即可。
如果要新增更多頁面，則選擇工具欄的"More Apps"，可以新增My Tab2，安裝方式跟My Tab一樣流程，其他頁面以次類推，
頁面製作好了，我們就要將My Tab的名稱改成"Welcome"，一樣是在粉絲專頁名稱右手邊有個編輯內容，按下後可以進入後台，選擇"應用程式"，找到 My Tab的應用程式，按下中間的"編輯設定"，改成Welcome，按下儲存及確定即可。
你就可以看到你的塗鴉牆下面有個Welcome的連結，有藍色箭頭小標誌的即是，按下下方的編輯，則可拖曳他的位置，往上一些，拖好位置，按下"完成"即可。
如果想讓還未成為粉絲的朋友，一進專頁就看到這個Welcome頁面，在你寫好頁面後，記得在粉絲專頁名稱右手邊有個編輯內容，按下後可以進入後台，選擇第二項"權限管理"，
將"訪客抵達預設頁籤："改成你自己設的Welcome頁面，這樣一來沒有加入粉絲的進入你的頁面時，第一個看到的就是你的宣傳歡迎頁面。
整個My Tab應用程式的完全安裝，到這裡應該就全部結束。
接下來就是製作頁面內容的部份，如果你會寫html的話就可以開始寫了，以下是簡單的語法，大家可以先實做看看。
<br/>空行
<p>段落文字</p>
<div align="center">文字或段落置中</div>
<strong>粗體文字</strong>
<font color="#C16100">文字顏色</font>
文字顏色及大小一起設定
<font color="#0000FF" size="+2">文字</font>
或是用<h3>文字</h3>，數字越大，顯示的字型越小
可以參考這篇語法該怎麼寫，用FBML工具來製作你的Facebook粉絲歡迎頁面---撰寫篇
如果有時間，再跟大家分享html語法怎麼寫，可以讓畫面顯得更精美，更實用，有興趣製作新的Welcome頁面的朋友可以參考看看。
延伸閱讀：
用FBML工具來製作你的Facebook粉絲歡迎頁面---安裝篇
您好:回覆刪除
謝謝您好文分享，有一個問題想請教您~我的FB粉絲團welcome設定完成後，要讓沒有加入粉絲的進入頁面時，第一個看到的就是宣傳歡迎頁面，在後台頁面沒有看到【訪客抵達預設頁籤：】欄位??? 感恩~
如附圖檔 http://dl.dropbox.com/u/14044807/2012-02-11%2016%2044%2041.jpg
http://www.facebook.com/94idesign
你的粉絲專頁類別是Cause of community，是無法"設定訪客抵達預設頁籤"。刪除
可以請問一下回覆刪除
我想做類似這樣的匯款單系統
http://www.facebook.com/fikishop?sk=app_174927749225665
要用什麼樣的語法呢?
就是利用My Tab工具，裡面再嵌入Google表單的功能，就可實現。刪除
可以問一下要怎麼將兩樣東西勘在一起嗎?刪除
你是說表單嗎?表單裡面右上邊選項"更多動作"，有個"嵌入"選項，就將語法複製，在貼My tab的工作區即可。刪除
您好，我最近剛開始使用blogger，很多都不熟悉回覆刪除
想請教您部落格標題下那些按鈕是怎麼做的呢？
（首頁、關於、隱私權...）
在此先感謝您的回答
後台有個叫網頁的小工具，可參考 http://01mistery.blogspot.com/2010/01/blogger-pages.html刪除
綸桑，研究一整個下午，我沒輒了，只好請教您。回覆刪除
那個，先說聲不好意思，在側欄的最新回應那個comments我是直接抓取您網頁的原始碼搬到自己的網頁使用。不過從從天開始，它就一直處於loading狀態，顯示不出來，能否詢問綸桑，綸桑是否也有碰過相同問題？要在那裡才能修正這項錯誤？
拜託您了，萬分感謝！
他偶爾會秀斗，我通常是換回官網的，過幾天再換回去,我的目前是不會 。刪除
綸桑，果然它在秀斗TwT，又恢復正常了，感謝綸桑解惑，下次就照這樣做，謝謝！回覆刪除
感覺好棒喔！ 我來試試看好囉回覆刪除
请问下，要如何做像这个页面的目录清单呢？回覆刪除
https://www.facebook.com/FairyTail.LoveForever520/app_14167664298
這只有文字超連結，沒有什麼特殊語法吧。回覆刪除
我的粉絲專頁也無法"設定訪客抵達預設頁籤"，回覆刪除
我的粉絲類別是本地商店...也沒有...
鮨問還有別的變通方式嘛？
FB已經多次改版，目前已無此功能。回覆刪除