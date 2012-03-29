Blogger新功能，自定搜尋功能，為你的網站作SEO

如何製作呢?你要在Blogger後台最新介面下，才能看到這功能，在"設定"這個項目，點選後會跑出細項，再點選"搜尋偏好設定"，
就可以看到搜尋頁面的相關設定，
一、詳細說明，設定網誌的搜尋說明
為您的網誌寫一段簡短有力的摘要，藉此吸引使用者在搜尋結果中點閱您的網誌。你按下"編輯"，他會問你要不要選擇"啟用搜尋說明"，選擇是後，會跳出方框讓你填入你部落格的描述，如下，最多150個字元，但在中文介面下似乎只能打進57-59個字，這是要注意的。
二、找不到網頁時顯示的自訂錯誤訊息
也就是所謂的404頁面，找不到你的網址時，可以自訂出現的文字，圖片，目前這裡可以用簡單的HTML語法，利如粗體、超連結、圖片連結、span等等，最多10000個字，如下，這部份可以找個可愛有趣的圖，
我大概用一些簡單的語法，
為外部網址新增自訂重新導向連結，指向您的網誌，而非現有的文章或網頁。
四、自訂 robots.txt
為網誌設定 robots.txt 自訂內容，這些文字會取代原本要提供給搜尋引擎的 robots.txt 預設內容，請謹慎使用。
內容也是10000個字元，這部份請小心利用，可參考自訂 robots.txt 。
五、自訂漫遊器標頭標籤
這些標示是用來設定漫遊器標頭標籤 (供搜尋引擎判讀)，使用時請留意。
這部份要小心使用，要使用前可以參考"Robots meta tag and X-Robots-Tag HTTP header specifications"的說明其他更多的資訊。
關於Blogger的搜尋及SEO部份，可以參考Blogger說明裡的，關於 Blogger 與搜尋引擎最佳化 (SEO) 一文，研究一下如何讓你的Blogger在搜尋引擎裡更容易被人找到，有興趣的可以玩看看。
參考來源:
Customize your search preferences | Blogger Buzz
感謝說明和教學回覆刪除
一直不知道這功能是做甚麼的=口=
不曉得去那裡問你，我貼在這就好。回覆刪除
請問我的blog首頁顯示的每篇文章，要怎樣才可固定大小？要按下繼續閱讀才可看到內文呢？
我在範本編輯中… 找到以下資訊都不能固定到。
summary_noimg = 200;
summary_img = 200;
img_thumb_height = 150;
img_thumb_width = 200;
還有首頁顯示的每篇文章圖片的比例… 要怎樣可以像本週人氣文章中顯示的圖片一樣？
我的blog,
http://naturalpretty.blogspot.com
謝謝你
你是用外掛的介面，通常就控制刪除
summary_noimg = 200;
將數字調小一點，因為他是以英文字的標準來控制，所以中文可能就沒法固定大小，
圖片比例就是調整，以下語法的數字
img_thumb_height = 150;
img_thumb_width = 200;
我的blogger有一個問題一直無法解，懇求格主幫忙，朋友說要問blogger的問題來這裡就對了。。回覆刪除
我在網上下載現成的模版，版面我很喜歡，但是頁尾卻沒有換頁的功能(沒有"較新的文章"、"較舊的文章"等連結)，
當我文章超過1x篇，就會消失，即使我在後台設定成100篇文章也沒有用。
我原本還想按版上推薦的方式增加數字分頁，但是卻沒有辦法。
我的blog: http://wenschair.blogspot.com/
附上我完整的HTML: http://ppt.cc/x-4O
你的問題應該解決了，我有看到較舊較新的文章連結刪除
您好!回覆刪除
請問是怎樣可以在文章和文章之間加分隔線...?
留言部份可改設計嗎?
我的BLOG http://gutgutmama.blogspot.hk/
謝謝啊!
這些都可透過後台html或css改，可以多參考網路上的文章，這些要花時間去研究，目前我沒這時間，沒法幫你。回覆刪除
綸老師您好，想請教一下，回覆刪除
我的部落格首頁原本是設定顯示6篇文章，
http://www.evershoot.com
由於我原本習慣在每篇文章第一章圖後面就加上繼續閱讀的語法，但如此使用手機版閱讀時，首頁就只看到圖不會有文字……
我試著把每篇文章的繼續閱讀(read more)刪除，手機版的頁面變成我很喜歡的有圖有文的版面，但問題來了，首頁顯示的文章總數會自動從6變為4篇，不知道是不是什麼地方設的太小，導致版面跑掉，可否撥空幫我看一下，感激不盡
首頁顯示的篇數是由官方控制的，因為要讓畫面顯示快些，所以不是你的問題，可以參考這篇 http://01mistery.blogspot.com/2010/02/auto-pagination.html回覆刪除
其實你電腦版，首頁也沒有文字，目前我看到的是圖片式的部落格。
原來有這自動分頁機制,那看來我只好把READ MORE加在一小段文字的後面就好..回覆刪除
非常非常感謝你..解決我好久的困惑..看來有必要把綸老師的所有文章一篇一篇重新閱讀才好..
再次感謝~
不客氣，文章已經很久沒更新了，很高興能幫上你。回覆刪除