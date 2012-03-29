v Blogger新功能，自定搜尋功能，為你的網站作SEO >> 0 與 1 謎詭世界
★★★請勿任意轉載本站的文章及圖片但歡迎網摘及連結並註明網站名稱與網址，勿全文轉載，彼此尊重，
是網路的基本禮儀。


>
2013 曬書節 - 萬種商品49元起！

2012年3月29日 星期四

Blogger新功能，自定搜尋功能，為你的網站作SEO

最近Blogger Buzz的新文章Customize your search preferences，提到後台可以自定你自己的搜尋功能，打造屬於你部落格的專屬搜尋介面與功能，發現這功能還蠻不錯的，大家可以試看看，是否可以做好SEO，讓你的網站更容易被搜尋引擎搜尋到。
如何製作呢?你要在Blogger後台最新介面下，才能看到這功能，在"設定"這個項目，點選後會跑出細項，再點選"搜尋偏好設定"，


就可以看到搜尋頁面的相關設定，

這裡面有許多詳細項目，你可以選擇你想要的做更新。 
一、詳細說明，設定網誌的搜尋說明
為您的網誌寫一段簡短有力的摘要，藉此吸引使用者在搜尋結果中點閱您的網誌。 
你按下"編輯"，他會問你要不要選擇"啟用搜尋說明"，選擇是後，會跳出方框讓你填入你部落格的描述，如下，最多150個字元，但在中文介面下似乎只能打進57-59個字，這是要注意的。

二、找不到網頁時顯示的自訂錯誤訊息
也就是所謂的404頁面，找不到你的網址時，可以自訂出現的文字，圖片，目前這裡可以用簡單的HTML語法，利如粗體、超連結、圖片連結、span等等，最多10000個字，如下，這部份可以找個可愛有趣的圖，


我大概用一些簡單的語法，

我試做之後，發現他預設在原部落格的文章區，顯示找不到這個頁面的資訊，或許有更多時間可以製作一個更完美的404頁面。

三、自訂重新導向網址
為外部網址新增自訂重新導向連結，指向您的網誌，而非現有的文章或網頁。


四、自訂 robots.txt
為網誌設定 robots.txt 自訂內容，這些文字會取代原本要提供給搜尋引擎的 robots.txt 預設內容，請謹慎使用。
內容也是10000個字元，這部份請小心利用，可參考自訂 robots.txt

五、自訂漫遊器標頭標籤
這些標示是用來設定漫遊器標頭標籤 (供搜尋引擎判讀)，使用時請留意。

這部份要小心使用，要使用前可以參考"Robots meta tag and X-Robots-Tag HTTP header specifications"的說明其他更多的資訊。

關於Blogger的搜尋及SEO部份，可以參考Blogger說明裡的，關於 Blogger 與搜尋引擎最佳化 (SEO) 一文，研究一下如何讓你的Blogger在搜尋引擎裡更容易被人找到，有興趣的可以玩看看。

參考來源:
Customize your search preferences | Blogger Buzz
發佈
文章分類：

11 則留言 :

  1. 感謝說明和教學
    一直不知道這功能是做甚麼的=口=

    回覆刪除

  2. 不曉得去那裡問你，我貼在這就好。

    請問我的blog首頁顯示的每篇文章，要怎樣才可固定大小？要按下繼續閱讀才可看到內文呢？

    我在範本編輯中… 找到以下資訊都不能固定到。
    summary_noimg = 200;
    summary_img = 200;
    img_thumb_height = 150;
    img_thumb_width = 200;

    還有首頁顯示的每篇文章圖片的比例… 要怎樣可以像本週人氣文章中顯示的圖片一樣？

    我的blog,
    http://naturalpretty.blogspot.com

    謝謝你

    回覆刪除
    回覆

    1. 你是用外掛的介面，通常就控制
      summary_noimg = 200;
      將數字調小一點，因為他是以英文字的標準來控制，所以中文可能就沒法固定大小，
      圖片比例就是調整，以下語法的數字
      img_thumb_height = 150;
      img_thumb_width = 200;

      刪除

  3. 我的blogger有一個問題一直無法解，懇求格主幫忙，朋友說要問blogger的問題來這裡就對了。。
    我在網上下載現成的模版，版面我很喜歡，但是頁尾卻沒有換頁的功能(沒有"較新的文章"、"較舊的文章"等連結)，
    當我文章超過1x篇，就會消失，即使我在後台設定成100篇文章也沒有用。
    我原本還想按版上推薦的方式增加數字分頁，但是卻沒有辦法。

    我的blog: http://wenschair.blogspot.com/
    附上我完整的HTML: http://ppt.cc/x-4O

    回覆刪除
    回覆

    1. 你的問題應該解決了，我有看到較舊較新的文章連結

      刪除

  4. 您好!
    請問是怎樣可以在文章和文章之間加分隔線...?
    留言部份可改設計嗎?
    我的BLOG http://gutgutmama.blogspot.hk/
    謝謝啊!

    回覆刪除

  5. 這些都可透過後台html或css改，可以多參考網路上的文章，這些要花時間去研究，目前我沒這時間，沒法幫你。

    回覆刪除

  6. 綸老師您好，想請教一下，
    我的部落格首頁原本是設定顯示6篇文章，
    http://www.evershoot.com
    由於我原本習慣在每篇文章第一章圖後面就加上繼續閱讀的語法，但如此使用手機版閱讀時，首頁就只看到圖不會有文字……
    我試著把每篇文章的繼續閱讀(read more)刪除，手機版的頁面變成我很喜歡的有圖有文的版面，但問題來了，首頁顯示的文章總數會自動從6變為4篇，不知道是不是什麼地方設的太小，導致版面跑掉，可否撥空幫我看一下，感激不盡

    回覆刪除

  7. 首頁顯示的篇數是由官方控制的，因為要讓畫面顯示快些，所以不是你的問題，可以參考這篇 http://01mistery.blogspot.com/2010/02/auto-pagination.html
    其實你電腦版，首頁也沒有文字，目前我看到的是圖片式的部落格。

    回覆刪除

  8. 原來有這自動分頁機制,那看來我只好把READ MORE加在一小段文字的後面就好..
    非常非常感謝你..解決我好久的困惑..看來有必要把綸老師的所有文章一篇一篇重新閱讀才好..

    再次感謝~

    回覆刪除

  9. 不客氣，文章已經很久沒更新了，很高興能幫上你。

    回覆刪除

設有留言驗證及核准，版主閱覽後，留言才會顯示，發問前請善用網站目錄Google搜尋功能

訂閱： 張貼留言 ( Atom )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...