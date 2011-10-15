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2011年10月15日 星期六

Blogger推出文章圖片具燈箱效果的功能(Lightbox)

**目前這個功能只有在 Dynamic Views 的模版下適用。
Blogger最新推出的功能，就是讓你的圖片具有Lightbox(燈箱)的效果，能以類似幻燈片的呈現方式來看圖片或是相片，目前是預設的功能，大家可以點點看你的圖片，就會發現和以前展現的方式是不一樣的。

如何設定呢?目前是預設是會自動顯示，如果不想利用此功能，可以自行調整。

進入Blogger後台(新介面)，選擇"設定"裡面的"文章和留言"，可以看到"在Lightbox中打開圖片"，這個選項，預設是""，把它調整""即可。

舊介面，設定→格式→在 Lightbox 中打开图片，選擇"否"

如果發現你的部落格圖片並沒有這項效果，沒關係，到後台上述的功能按下"是"的選項，按下儲存後，多按幾次圖片，多試幾次，就會正常了，燈箱下方還會出現此篇文章的相關圖片列表，對於旅遊類或是美食類的部落格看圖就很方便，大家可以玩看看。

另外提醒一下，似乎是你的圖片是從文章後台直接"新增圖片"的方式上載的，才能發揮這個功能，如果是從Picasa或是Flickr圖庫連結的，就不能展現這個功能，目前測試大概是這樣。

參考來源：
Lightbox update | Blogger Buzz
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23 則留言 :

  1. 也太酷了吧！

    之前自己掛心酸的...

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  2. Blogger有聽到你的哀嚎啦，笑^^。

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  3. 感覺是很用心，但測試了一下，圖片軸那裡跑起來不順。

    而且在有些地方會失效，像某些文章的第一張圖片(原因不明)
    或是含有連結的圖片。

    不過不會跟你原本安裝的燈箱外掛起衝突，可以安心服用。

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  5. 你好,
    我想請教我要如何將google統計數量的網址
    加到blogspot呢?
    最後呈現如下
    http://bjliving.blogspot.com/2010/03/jeffrey-bethany.html

    謝謝!

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  6. 你給我的網址 並沒有Google的統計數量(多少參觀人次等..)，還是你要問如何將統計調查表放在文章內，不太了解你的意思，如果是調查表，之前我有寫過一篇， http://01mistery.blogspot.com/2009/07/googledocs.html 你可以參考看看。

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  7. 請問你這個blog的template是自己弄的還是下載的,如果下的,請問哪裡有?

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  8. 這是新版的官方模板--"圖片視窗"那ㄧ個，我只是換了背景圖而已。

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  10. 你好，我看你的BLOG 已經有一段時間，最近我的BLOG 遇到一點問題，想向你請教。

    我發現我的首頁不能顯示我全部的BLOG，我已經設定了顯示10編文章，但往往不能全部顯示，有些文章不顯示出來。但如果我去我的MOBILE SITE, 所有文章就順利顯示了。你會知道什麼原因嗎？謝謝。


    我的BLOG：http://cheaptaobao.blogspot.com/
    Mobile : http://cheaptaobao.blogspot.com/?m=1

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  11. 這已是舊問題了，因為Blogger有Auto Pagination的限制，可以參考這篇http://01mistery.blogspot.com/2010/02/auto-pagination.html

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  12. 謝謝您的幫助。

    等我試一試。

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  13. 綸太郎, 先再謝謝你，因為問題已經解決。只要我Set page break, 就可以見到文章了。

    但網站亦有一很有趣的問題，就是右手邊的FACEBOOK GROUP, 在文章裏顯示不到出來，不知為何自動隱藏，但在首頁正常可以顯示的。你個又會是什麼原因呢？

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  14. 試著將他移除後，重新裝上去看看，在不同位置，也有可能是java語言相衝所以無法顯示。

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  16. 好久沒來了，祝新年快樂。每次到你這都會發現新東西可學。謝謝您~~

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  17. Happy New Year，是啊，好久不見，我也好久沒寫電腦文囉。

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  18. Blogger也可以針對某一則留言讓板主回覆在下方哦。綸太郎有試過嗎？

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  19. 您好，最近開始用Blogger，想請問我燈箱設定那邊打開了，圖片也是用新增圖片的方式上傳，但不知為何都沒有燈箱模式，點圖就直接放大了

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  20. 目前這個功能只有在 Dynamic Views 的模版下適用。

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  21. 綸太郎老師您好:
    我曾經有將Blogger升級成新版介面,使用一段時間後我有再換回舊版介面,但是找不到以前舊版的"範本",是否可請老師指點,非常謝謝您

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  22. 以前在右邊有個齒輪區，下面的選項有回到舊版的選擇，不過現在好像都沒有了，我想應該是回不去了。

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