**目前這個功能只有在 Dynamic Views 的模版下適用。
如何設定呢?目前是預設是會自動顯示，如果不想利用此功能，可以自行調整。
進入Blogger後台(新介面)，選擇"設定"裡面的"文章和留言"，可以看到"在Lightbox中打開圖片"，這個選項，預設是"是"，把它調整"否"即可。
舊介面，設定→格式→在 Lightbox 中打开图片，選擇"否"
如果發現你的部落格圖片並沒有這項效果，沒關係，到後台上述的功能按下"是"的選項，按下儲存後，多按幾次圖片，多試幾次，就會正常了，燈箱下方還會出現此篇文章的相關圖片列表，對於旅遊類或是美食類的部落格看圖就很方便，大家可以玩看看。
另外提醒一下，似乎是你的圖片是從文章後台直接"新增圖片"的方式上載的，才能發揮這個功能，如果是從Picasa或是Flickr圖庫連結的，就不能展現這個功能，目前測試大概是這樣。
參考來源：
Lightbox update | Blogger Buzz
2011年10月15日 星期六
Blogger推出文章圖片具燈箱效果的功能(Lightbox)
文章分類： blogger版面
23 則留言 :
設有留言驗證及核准，版主閱覽後，留言才會顯示，發問前請善用網站目錄及Google搜尋功能。
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也太酷了吧！回覆刪除
之前自己掛心酸的...
Blogger有聽到你的哀嚎啦，笑^^。回覆刪除
感覺是很用心，但測試了一下，圖片軸那裡跑起來不順。回覆刪除
而且在有些地方會失效，像某些文章的第一張圖片(原因不明)
或是含有連結的圖片。
不過不會跟你原本安裝的燈箱外掛起衝突，可以安心服用。
這個網誌系統慢慢在進步回覆刪除
你好,回覆刪除
我想請教我要如何將google統計數量的網址
加到blogspot呢?
最後呈現如下
http://bjliving.blogspot.com/2010/03/jeffrey-bethany.html
謝謝!
你給我的網址 並沒有Google的統計數量(多少參觀人次等..)，還是你要問如何將統計調查表放在文章內，不太了解你的意思，如果是調查表，之前我有寫過一篇， http://01mistery.blogspot.com/2009/07/googledocs.html 你可以參考看看。回覆刪除
請問你這個blog的template是自己弄的還是下載的,如果下的,請問哪裡有?回覆刪除
這是新版的官方模板--"圖片視窗"那ㄧ個，我只是換了背景圖而已。回覆刪除
我搞定了, 謝謝!回覆刪除
你好，我看你的BLOG 已經有一段時間，最近我的BLOG 遇到一點問題，想向你請教。回覆刪除
我發現我的首頁不能顯示我全部的BLOG，我已經設定了顯示10編文章，但往往不能全部顯示，有些文章不顯示出來。但如果我去我的MOBILE SITE, 所有文章就順利顯示了。你會知道什麼原因嗎？謝謝。
我的BLOG：http://cheaptaobao.blogspot.com/
Mobile : http://cheaptaobao.blogspot.com/?m=1
這已是舊問題了，因為Blogger有Auto Pagination的限制，可以參考這篇http://01mistery.blogspot.com/2010/02/auto-pagination.html回覆刪除
謝謝您的幫助。回覆刪除
等我試一試。
綸太郎, 先再謝謝你，因為問題已經解決。只要我Set page break, 就可以見到文章了。回覆刪除
但網站亦有一很有趣的問題，就是右手邊的FACEBOOK GROUP, 在文章裏顯示不到出來，不知為何自動隱藏，但在首頁正常可以顯示的。你個又會是什麼原因呢？
試著將他移除後，重新裝上去看看，在不同位置，也有可能是java語言相衝所以無法顯示。回覆刪除
Thanks for your help.回覆刪除
好久沒來了，祝新年快樂。每次到你這都會發現新東西可學。謝謝您~~回覆刪除
Happy New Year，是啊，好久不見，我也好久沒寫電腦文囉。回覆刪除
Blogger也可以針對某一則留言讓板主回覆在下方哦。綸太郎有試過嗎？回覆刪除
現在的介面就是這樣啊。刪除
您好，最近開始用Blogger，想請問我燈箱設定那邊打開了，圖片也是用新增圖片的方式上傳，但不知為何都沒有燈箱模式，點圖就直接放大了回覆刪除
目前這個功能只有在 Dynamic Views 的模版下適用。回覆刪除
綸太郎老師您好:回覆刪除
我曾經有將Blogger升級成新版介面,使用一段時間後我有再換回舊版介面,但是找不到以前舊版的"範本",是否可請老師指點,非常謝謝您
以前在右邊有個齒輪區，下面的選項有回到舊版的選擇，不過現在好像都沒有了，我想應該是回不去了。回覆刪除