v 民國103年西元2014年台灣國定假日及行事曆 >> 0 與 1 謎詭世界
★★★請勿任意轉載本站的文章及圖片但歡迎網摘及連結並註明網站名稱與網址，勿全文轉載，彼此尊重，
是網路的基本禮儀。


>
2013 曬書節 - 萬種商品49元起！

2013年7月28日 星期日

民國103年西元2014年台灣國定假日及行事曆

明年是民國103年西元2014年，生肖是馬年，歲次甲午年，今年行政院較早公布年度行事曆的資料，明年的過年在1月底，還真是早，過年休假也只有六天，想規劃較長期旅遊計畫的朋友可以開始準備了。

民國１０３年在台灣，根據行政院人事行政局的資料，相關行事曆如下，

除夕是１月３０日，舊曆新年是１０３年１月３１日。

春假放假日：１月３０日〜２月４日，共放假６天；
兒童節、民族掃墓節及週休二日：４月４日〜６日，計放假３日；
中秋節併同週休二日：９月６〜８日，計放假３日。

２０１４年放假的紀念日計有以上春節及中秋節，跟以下節日：
(文字及行事曆圖片取自行政院人事行政局)
一、紀念日：
（一）中華民國開國紀念日（一月一日）。
（二）和平紀念日（二月二十八日）。
（三）國慶日（十月十日）。
二、民俗節日：
（一）春節（農曆一月一日至一月三日）。
（二）民族掃墓節（定於清明日）。
（三）端午節（農曆五月五日）。
（四）中秋節（農曆八月十五日）。
（五）農曆除夕（農曆十二月之末日）。
三、兒童節（四月四日）。

放假之紀念日及節日，逢星期六、星期日，均不予補假。但春節及農曆除
夕不在此限。

勞動節之補假及軍人節之放假或補假規定，由各中央主管機關定之。

想去旅遊的朋友可以參考相關的行事曆，配合自己的休假幫自己安排個小旅行，出國走走也不錯。

住宿網站推薦



參考網站
行政院核定明（10３）年政府行政機關辦公日曆表
馬年圖片來源
發佈
文章分類：

2 則留言 :

  1. 版大您好
    提問一個與本文無關的問題：我有在您的FB粉絲團留下訊息，可能您沒看到，所以重新在此提問

    最近幾個月發現上傳照片至 Blogger 都會變色，甚為苦惱
    目前相機設定為 sRGB

    剛開始只要不是 JPG直出，有調過任何一點點亮度、對比或經由RAW檔轉存，都回變色，幾乎是變淡，反差大的照片尤其明顯，但接下來發現其實幾乎每張照片幾乎都會變色，JPG直出比較不明顯，有些情況是變深。

    對於時常寫遊記的我甚為苦惱，這段時間改由 Flickr連結，但非常花時間，而且不能從 Flickr刪除該照片

    請問大大這是否為google更改了什麼設定，有相關的文章可以幫助我嗎？感激不盡

    測試連結
    http://liuliuy8.blogspot.tw/2007/01/2007.htm

    回覆刪除
    回覆

    1. 你看這篇對你有沒有幫助
      http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=256&t=884852

      刪除

設有留言驗證及核准，版主閱覽後，留言才會顯示，發問前請善用網站目錄Google搜尋功能

訂閱： 張貼留言 ( Atom )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...