民國103年西元2014年台灣國定假日及行事曆

民國１０３年在台灣，根據行政院人事行政局的資料，相關行事曆如下，
春假放假日：１月３０日〜２月４日，共放假６天；
兒童節、民族掃墓節及週休二日：４月４日〜６日，計放假３日；
中秋節併同週休二日：９月６〜８日，計放假３日。
２０１４年放假的紀念日計有以上春節及中秋節，跟以下節日：
(文字及行事曆圖片取自行政院人事行政局)
一、紀念日：
（一）中華民國開國紀念日（一月一日）。
（二）和平紀念日（二月二十八日）。
（三）國慶日（十月十日）。
二、民俗節日：
（一）春節（農曆一月一日至一月三日）。
（二）民族掃墓節（定於清明日）。
（三）端午節（農曆五月五日）。
（四）中秋節（農曆八月十五日）。
（五）農曆除夕（農曆十二月之末日）。
三、兒童節（四月四日）。
放假之紀念日及節日，逢星期六、星期日，均不予補假。但春節及農曆除
夕不在此限。
勞動節之補假及軍人節之放假或補假規定，由各中央主管機關定之。
想去旅遊的朋友可以參考相關的行事曆，配合自己的休假幫自己安排個小旅行，出國走走也不錯。
住宿網站推薦
參考網站
行政院核定明（10３）年政府行政機關辦公日曆表
馬年圖片來源
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最近幾個月發現上傳照片至 Blogger 都會變色，甚為苦惱
目前相機設定為 sRGB
剛開始只要不是 JPG直出，有調過任何一點點亮度、對比或經由RAW檔轉存，都回變色，幾乎是變淡，反差大的照片尤其明顯，但接下來發現其實幾乎每張照片幾乎都會變色，JPG直出比較不明顯，有些情況是變深。
對於時常寫遊記的我甚為苦惱，這段時間改由 Flickr連結，但非常花時間，而且不能從 Flickr刪除該照片
請問大大這是否為google更改了什麼設定，有相關的文章可以幫助我嗎？感激不盡
測試連結
http://liuliuy8.blogspot.tw/2007/01/2007.htm
你看這篇對你有沒有幫助刪除
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=256&t=884852