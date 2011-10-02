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2011年10月2日 星期日

2012年行事曆及國定假日


今年是歷史的100年，而明年則是西元2012年，民國101年(壬辰年)，也是龍年，四年一次的閏年，所以今年有2月29日，有三個較長的假期，而農曆新年有長達9天的假期，想安排旅遊的朋友，可以提早計劃囉。

根據行政院人事行政局所公佈的中華民國101年政府行政機關辦公日曆表(xls檔)




民國101年的除夕是1月22日，新年是1月23日，所以年假是1月21日到1月29日，共9天，算是相當長的年假。

所以明年2012年較長的假期有，參考以上表格以及人事局新聞稿消息：行政院核定明（101）年政府行政機關辦公日曆表農曆除夕及春節假期連續放假9日
‧過年假，1/21-1/29，共九天，須在2月4日星期六補上班
‧2月/25-2/28，共四天，須在3月3日補上班
‧101年底，101/12/29--102/1/1，共四天，12/31因為遇到1/1彈性放假，所以須在12月22日補上班
另外，
‧端午節，6/23(六)，兩天連假，適逢假日不補假
‧中秋節，9/30(日)，兩天連假，適逢假日不補假

也希望大家在2012有幸福平安的一年，衷心祝福。

參考網站
人事局新聞稿消息：行政院核定明（101）年政府行政機關辦公日曆表農曆除夕及春節假期連續放假9日
延伸閱讀：
2012年日本國定假日及行事曆(カレンダー)
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