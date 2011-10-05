Blogger最新推出的超炫動態檢視功能(Dynamic Views)

Blogger最近推出了一項全新的部落格檢視功能(Blogger Dynamic Views )，如果之前有使用後台最新介面及利用Google Plus工具朋友，對這種簡潔式且動態顯示的功能，應該是可預期得到的，使用了AJAX, HTML5 and CSS3等技術，讓畫面呈現一種流線性且帶有時尚科技感的動態效果，跟以往靜態的呈現風格有相當大的差異。
如何使用這個功能呢?首先要有兩大條件，
1、你的部落格是設定開放的。
2、你的文章資訊提供需是"完整的" ，也就是RSS輸出是"全文輸出"
這兩個條件都符合，才可利用動態檢視。
全文輸出，後台設定，
如何動態顯示呢?很簡單，只要在你的網址後面加上/view即可
例如 http://01mistery.blogspot.com 變成
http://01mistery.blogspot.com/view
不過這功能目前只能檢視文章，對於測欄邊的小工具是完全無用的，也就是後台的"版面配置"是完全無效的，所以我想目前只適合圖像式的部落格，或是只有圖與文的部落格，也就是影像部落格吧或是簡單的圖文部落格，要裝廣告或是一些Widget、社交工具等按鈕，目前是不行的。
傳統模式(Classic)：將傳統範本稍做變化，展現時代風格
翻卡模式(Flipcard)：將相片鋪排遍布整個網頁
雜誌模式(Magazine)：清爽、優雅的仿社論式版面配置
下方會有類似格子型的將文章片段列出，
拼貼模式(Mosaic)：不同大小圖片和文字的拼貼混排
側欄模式(Sidebar)：類似電子郵件收件匣的檢視模式，有一塊閱讀頁面可供快速捲動及瀏覽
快照模式(Snapshot)：羅列您所張貼文章的互動式布告板
時間表模式(Timeslide)：依張貼時期以水平檢視模式排列您的文章
而以上的模版，利用Flipcard、Magazine、Snapshot、Timeslide，在點選文章標題時，會浮出一個畫面顯示文章的完整內容，就像Ajax顯示圖片一樣。
這個新改變，有些模板，我想是可以讓Blogger的舊文可以有重見天日的一天吧，隨機的點選圖片來看文章，另外使用這個功能也能讓覽人數增加，以前一個人看了好幾篇，還是計數1次，如果利用這種模式，則是Page view就計數一次，可參考動態檢視 Analytics (分析) 說明。
可以參考Blogger提出的影片，
有興趣的朋友可以玩看看，不過建議是新開一個測試部落格來玩，進入後台版面部分，就可以看到有新增了七個範本，選擇套用即可，使用前還是記得備份原來的模版。
以目前的改變來說，綸太郎是覺得不符合很多部落客的要求，但如果你是設計類的或是影像處理方面的作者，我想是很適合你用的，可以表現出高質感的設計風格吧。
參考資料：供讀者使用動態檢視的完整說明 - Blogger說明
Dynamic Views: seven new ways to share your blog with the world--Blogger Buzz
請問blogger可以連接天空影音的影片嗎??回覆刪除
只要有開放影音嵌入程式碼就可以啊。回覆刪除
可是我找到的 外嵌程式碼是回覆刪除
iframe marginwidth='0' marginheight='0' src='http://vlog.xuite.net/embed/TUtBVllhLTMzODk2NzYuZmx2?ar=0&as=0' width='640' height='360' scrolling='no' frameborder='0'>
我怎麼貼 都無法出現影音是畫面耶
這不是天空的吧，隨意窩的也可以，回覆刪除
<iframe marginwidth='0' marginheight='0' src='http://vlog.xuite.net/embed/TUtBVllhLTMzODk2NzYuZmx2?ar=0&as=0' width='640' height='360' scrolling='no' frameborder='0'></iframe> 在文章編輯區，選擇"修改Html"，然候將上面的語法貼上即可 。
瞭解了~感謝版主的解答!!如果我想設定 連續播放(例如01集到03集 只要按01的播放 它就可以自動轉到下一集 直到第三集結束) 的話 應該要怎麼做設定??回覆刪除
這不是Blogger可以控制的吧，應該是影音那邊的有這樣連續播放的設定才行吧，或是有其它方式，我就不清楚了。回覆刪除
了解了~至少問題已經解決了~謝謝版主的回應^^回覆刪除
想請問版主 如果是像這個部落格http://miniminitrip.com/裡面的文章瀏覽模式 要怎麼修改呢？回覆刪除
這看起來像是用WordPress系統的，你可以問該作者，我不清楚。回覆刪除
您好,小弟改用動態檢視的Magazine模式,是否圖片大小無法像之前舊版的大小阿?回覆刪除
小弟後來為了圖片不失真改用和Flickr連動的quick pickr,圖片看起來清晰多了,但總希望在Magazine模式可以更大的解析度顯示,請問您是否有解決的方法呢?
單篇顯示應該跟以前一樣的作法，舊版就是改高度、寬度，設成src連結改成s1600的語法，新版在撰寫模式下應該可以按成原圖大小，如果還不行，失真可能就是Google本身的問題。刪除