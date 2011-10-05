v Blogger最新推出的超炫動態檢視功能(Dynamic Views) >> 0 與 1 謎詭世界
★★★請勿任意轉載本站的文章及圖片但歡迎網摘及連結並註明網站名稱與網址，勿全文轉載，彼此尊重，
是網路的基本禮儀。


>
2013 曬書節 - 萬種商品49元起！

2011年10月5日 星期三

Blogger最新推出的超炫動態檢視功能(Dynamic Views)


Blogger最近推出了一項全新的部落格檢視功能(Blogger Dynamic Views )，如果之前有使用後台最新介面及利用Google Plus工具朋友，對這種簡潔式且動態顯示的功能，應該是可預期得到的，使用了AJAX, HTML5 and CSS3等技術，讓畫面呈現一種流線性且帶有時尚科技感的動態效果，跟以往靜態的呈現風格有相當大的差異。

如何使用這個功能呢?首先要有兩大條件，
1、你的部落格是設定開放的。
2、你的文章資訊提供需是"完整的" ，也就是RSS輸出是"全文輸出"
這兩個條件都符合，才可利用動態檢視。

全文輸出，後台設定，


如何動態顯示呢?很簡單，只要在你的網址後面加上/view即可
例如 http://01mistery.blogspot.com 變成
http://01mistery.blogspot.com/view

不過這功能目前只能檢視文章，對於測欄邊的小工具是完全無用的，也就是後台的"版面配置"是完全無效的，所以我想目前只適合圖像式的部落格，或是只有圖與文的部落格，也就是影像部落格吧或是簡單的圖文部落格，要裝廣告或是一些Widget、社交工具等按鈕，目前是不行的。

有七種檢視方式，
傳統模式(Classic)：將傳統範本稍做變化，展現時代風格


翻卡模式(Flipcard)：將相片鋪排遍布整個網頁


雜誌模式(Magazine)：清爽、優雅的仿社論式版面配置


下方會有類似格子型的將文章片段列出，

拼貼模式(Mosaic)：不同大小圖片和文字的拼貼混排


側欄模式(Sidebar)：類似電子郵件收件匣的檢視模式，有一塊閱讀頁面可供快速捲動及瀏覽


快照模式(Snapshot)：羅列您所張貼文章的互動式布告板


時間表模式(Timeslide)：依張貼時期以水平檢視模式排列您的文章


而以上的模版，利用Flipcard、Magazine、Snapshot、Timeslide，在點選文章標題時，會浮出一個畫面顯示文章的完整內容，就像Ajax顯示圖片一樣。

這個新改變，有些模板，我想是可以讓Blogger的舊文可以有重見天日的一天吧，隨機的點選圖片來看文章，另外使用這個功能也能讓覽人數增加，以前一個人看了好幾篇，還是計數1次，如果利用這種模式，則是Page view就計數一次，可參考動態檢視 Analytics (分析) 說明。

可以參考Blogger提出的影片，


有興趣的朋友可以玩看看，不過建議是新開一個測試部落格來玩，進入後台版面部分，就可以看到有新增了七個範本，選擇套用即可，使用前還是記得備份原來的模版。


以目前的改變來說，綸太郎是覺得不符合很多部落客的要求，但如果你是設計類的或是影像處理方面的作者，我想是很適合你用的，可以表現出高質感的設計風格吧。

參考資料：供讀者使用動態檢視的完整說明 - Blogger說明
Dynamic Views: seven new ways to share your blog with the world--Blogger Buzz
發佈
文章分類：

11 則留言 :

  1. 請問blogger可以連接天空影音的影片嗎??

    回覆刪除

  2. 只要有開放影音嵌入程式碼就可以啊。

    回覆刪除

  3. 可是我找到的 外嵌程式碼是

    iframe marginwidth='0' marginheight='0' src='http://vlog.xuite.net/embed/TUtBVllhLTMzODk2NzYuZmx2?ar=0&as=0' width='640' height='360' scrolling='no' frameborder='0'>

    我怎麼貼 都無法出現影音是畫面耶

    回覆刪除

  4. 這不是天空的吧，隨意窩的也可以，
    <iframe marginwidth='0' marginheight='0' src='http://vlog.xuite.net/embed/TUtBVllhLTMzODk2NzYuZmx2?ar=0&as=0' width='640' height='360' scrolling='no' frameborder='0'></iframe> 在文章編輯區，選擇"修改Html"，然候將上面的語法貼上即可 。

    回覆刪除

  5. 瞭解了~感謝版主的解答!!如果我想設定 連續播放(例如01集到03集 只要按01的播放 它就可以自動轉到下一集 直到第三集結束) 的話 應該要怎麼做設定??

    回覆刪除

  6. 這不是Blogger可以控制的吧，應該是影音那邊的有這樣連續播放的設定才行吧，或是有其它方式，我就不清楚了。

    回覆刪除

  7. 了解了~至少問題已經解決了~謝謝版主的回應^^

    回覆刪除

  8. 想請問版主 如果是像這個部落格http://miniminitrip.com/裡面的文章瀏覽模式 要怎麼修改呢？

    回覆刪除

  9. 這看起來像是用WordPress系統的，你可以問該作者，我不清楚。

    回覆刪除

  10. 您好,小弟改用動態檢視的Magazine模式,是否圖片大小無法像之前舊版的大小阿?
    小弟後來為了圖片不失真改用和Flickr連動的quick pickr,圖片看起來清晰多了,但總希望在Magazine模式可以更大的解析度顯示,請問您是否有解決的方法呢?

    回覆刪除
    回覆

    1. 單篇顯示應該跟以前一樣的作法，舊版就是改高度、寬度，設成src連結改成s1600的語法，新版在撰寫模式下應該可以按成原圖大小，如果還不行，失真可能就是Google本身的問題。

      刪除

設有留言驗證及核准，版主閱覽後，留言才會顯示，發問前請善用網站目錄Google搜尋功能

訂閱： 張貼留言 ( Atom )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...