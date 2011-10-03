在部落格單篇文章新增Google Plus button的按鈕

應讀者要求來寫Google Plus新社交工具的按鈕吧，其實網路上已經有很多文章，不過還是來寫一下，畢竟Google的Blogger不用這工具，實在是說不過去，尤其最近全面開放後，聽說已經有5000萬人加入了，後勢可期啊。
按鈕的語法，在Google官網已有說明，請參考+1您的網站
覺得哪種格式適合你的部落格，就選那種樣式，綸太郎覺得目前Facebook是主流，所以配合FB按鈕的大小，也是選擇長 (60 像素)的按鈕。
其他的設定都不用管(綸太郎也不曉得那做什麼用)，維持原始的狀態，例如剖析，你如果選了"explicit"，則按鈕無法顯示。
你可以看見有顯示兩段程式碼，很多人可能就是這裡發生錯誤，不知道要怎樣放程式碼在你的後台Html裡，
官方提供的程式碼如下，
<!-- 請將這組標籤置於 <head> 標籤之後或 </body> 標籤之前。 -->
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<!-- 請將這組標籤置於 +1 按鈕該出現的位置。 -->
<g:plusone size="tall"></g:plusone>
進入Blogger 後台，選擇設計→修改Html，然後勾選展開小裝置範本
將第一段程式碼，放在
</head>
之前，像下圖這樣
而重要的就是顯示位置放那裡，就是第二段程式碼，綸太郎的部落格G+的顯示位置是在單篇文章的日期後頭，文章標題之前，如果不熟悉Html架構的自己放可能有些困難，但之前你已經有這些社交按鈕，就找到同樣位置把它插入即可，如果沒有的，仔細看以下的文章。
請參考此圖對照說明，
找到以下這段語法，這是主要文章區(淺綠色那行)
<b:include data='post' name='post'/>
然後在上方幾行部分，就是這段<b:if cond='data:post.isDateStart'>程式碼的上方，新增以下社交工具程式碼
將第二段程式碼， 淺粉紅色的程式碼放上，
<g:plusone size="tall"></g:plusone>
你會發現怎我的程式碼沒有後面的結束語法，例如</g:plusone>，因為Blogger儲存後會自動把這段刪掉，另外我用
<span style='padding-left: 3px; padding-right:3px;'>....第二段程式碼....</span>
這是樣式碼，調整跟左右圖片的距離，如果有需要再加入。
而Google Plus的程式碼前面是Facebook按鈕的語法，後面則是Plurk的語法。
到目前為止，加完後程式碼會在各個頁面出現，例如主頁，或是分類頁面，如果要在單篇文章出現，則前後要用以下程式碼圍起來，就是圖片上淺橘色的部份
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
.
...你的程式碼...
.
</b:if>
以上這樣修改就完成了，每個模版的語法可能不盡相同，可以多自己試看看，多操作幾次應該就可成功，記得修改程式碼之前要儲存原有的模板，才不會改壞了，有需要的朋友可以試看看。
感謝您的教學,回覆刪除
先前試了很久都無效,
看了您的方法,這+1按扭才出現.
有效就好，我以為你不裝這些的。回覆刪除
我也成功了，謝謝您。回覆刪除
成功就好，也不枉費我寫這篇了。回覆刪除
請問要怎麼隱藏原有的+1與其他圖示? 謝謝回覆刪除
後台→設計→文章編輯，把"顯示分享按鈕 "勾選拿掉即可。回覆刪除
好久沒來報到了，最近又開始拾回寫格文的習慣了。先過來您這取經。回覆刪除
真的好久不見，我這裡也荒廢很久了，哈哈。刪除