簡單清爽型的Google Plus個人名片貼及動態消息元件

Google Plus漸漸熱門起來，相關的元件也就一個一個被開發出來，今天介紹一個簡潔型的Google Plus widget，只要簡單的設定就可以放在你的部落格上，而且它有提供兩種語法，Java Script及IFrame，適合各種部落格使用，而且同時支援IE、Firefox及Google Chrome。
首先要知道你的Google plus的個人ID，到你的G+頁面，可以看到網址上有一串數字，就是你的Google+ ID
Google Plus個人名片官網:Google Plus Profile Widget - No Spamming
設定部份很簡單，只要填入Google Plus的ID，選擇寬度及顏色，在勾選要不要連結你在Google Plus提供的相關網站即可，Domain可以不要理他。
單純的名片
有網站連結的名片，
Google Plus動態官網:Google Plus Profile Widget -Feed
此功能已失效
跟上面一樣，可設定寬度和顏色。
這是相關語法
<iframe src="http://plus.scriptrr.com/feeds/feeds.php?plusid=110839249641048231486&host=plus.scriptrr.com&width=400&links=0&color=343434" frameborder="0" scrolling="no" height="630" width="420"></iframe>
如果你想讓高度短一點，修改語法裡的height="300"或其他數字，然後改scrolling="auto"，捲軸從no改成auto，如果要讓橫的沒有捲軸，width="420"要改成440，大概是跟你設定的差距40個px，成果如下圖。
以上兩項設定過後，再將相關程式碼貼上你的部落格就可以完成你自己的Google Plus名片及動態資訊了。
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